تهنئة من الفضاء بـ "يوم روسيا" الوطني

تحتفل روسيا اليوم، بعيدها الوطني "يوم روسيا". وتتلقى روسيا، رئيسا وشعبا وحكومة، بهذه المناسبة، التهاني من مختلف المؤسسات والمنظمات و الشخصيات الهامة وزعماء الدول والأفراد.

من جانبه، بعث رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف تهنئة للمواطنين الروس بهذه المناسبة، من متن المحطة الفضائية الدولية، حيث يقطن معه رائدا الفضاء الأمريكيان، أندرو فوكستيل وريتشارد أرنولد.

وقال أوليغ أرتيمييف: "في هذا اليوم ، أتمنى أن تشعروا دائما بالفخر والاعتزاز ببلادنا. وأرجو لكم الصحة الجيدة والرخاء والازدهار وتحقيق إنجازات جديدة لصالح وطننا الأم. لكم التهاني بمناسبة يوم روسيا".

المصدر: وكالات

إدوارد سافين