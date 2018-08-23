روسيا تطالب الولايات المتحدة بإغلاق قضية بوتينا "المغرضة سياسيا"

طالبت روسيا الولايات المتحدة بإغلاق قضية المواطنة الروسية المحتجزة لدى السلطات الأمريكية، ماريا بوتينا، واصفة إياها بالمغرضة سياسيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "إننا نجدد مطالبتنا بتقديم كل المساعدات الضرورية لماريا بوتينا وإغلاق هذه القضية الجنائية المغرضة سياسيا. ونأمل في أن يلفت المجتمع الدولي انتباهه للتصرفات والأعمال التعسفية المهينة لكرامة الإنسان والتي تمارسها أجهزة الأمن الأمريكية بحق المواطنة الروسية".

وأوضحت زاخاروفا أن السلطات الأمريكية نقلت بوتينا مؤخرا إلى سجن آخر دون أي إبلاغ مسبق وحبستها في زنزانة انفرادية تستخدم للمجرمين الخطيرين ممن ارتكبوا جرائم متكررة"، كما تعرضت المواطنة الروسية قبل ذلك لـ"عمليات تفتيش مهينة بل رهيبة".

وذكرت أن ظروف حبس بوتينا تم تحسينها فقط بعد تدخلات واحتجاجات شديدة اللهجة من قبل الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، مشددة على أن روسيا ستواصل العمل على حماية حقوق بوتينا ومصالحها القانونية.

واعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة الروسية بوتينا، البالغة 29 عاما، في واشنطن، يوم 15 يوليو الماضي، بتهمة "التآمر المجرم بهدف ممارسة أنشطة كعميل أجنبي" دون التسجيل المناسب لدى الهيئات المعنية في الولايات المتحدة.

وتقول النيابة الأمريكية إن بوتينا "تجسست لصالح روسيا" وحاولت اختراق البيانات الإلكترونية لمؤسسات تؤثر على الحياة السياسية في الولايات المتحدة، كما استفادت من علاقاتها الشخصية مع الأمريكيين الذي يحظون بنفوذ في الحياة السياسية الأمريكية".

وترفض بوتينا كل الاتهامات المنسوبة إليها من قبل النيابة الأمريكية.

المصدر: وكالات