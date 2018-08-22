شاهد.. مراسلة روسية تسقط فاقدة الوعي على الهواء مباشرة

انتشر في الإنترنت مقطع فيديو يظهر مراسلة في قناة "روسيا 24" وهي تفقد وعيها أثناء البث المباشر لدى إجرائها مقابلة مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

والتقطت الفيديو كاميرا قناة "روسيا 24" على هامش منتدى "أرميا - 2018" العسكري الدولي، اليوم الأربعاء.

ويظهر في بداية المقطع وزير الصناعة والتجارة الروسي خلال إجابته عن سؤال وجهته المراسلة ومقدمة البرامج الإخبارية في قناة "روسيا 24" داريا كوزلوفا، وهي خارج الكادر.

وفي اللحظة التالية بعد أن انتهى الوزير من الإجابة، تحولت الكاميرا لتظهرها وهي تشكر الوزير على المقابلة.

وبدأ صوتها في التباطؤ وهي تترنح وتفقد توازنها وتسقط إلى الوراء.

وتظهر آخر لحظات الفيديو كيف سارع الوزير لمساعدة داريا كي لا تسقط، لكنه لم ينجح، وغابت عن الوعي وسقطت أرضا على الهواء مباشرة.

وبعد الحادث، أكد يفغيني بيلوؤوسوف، رئيس تحرير "روسيا 24"، للصحفيين أن داريا تعافت وفي حالة صحية جيدة حاليا، وعادت إلى العمل من جديد.

المصدر: وكالات