موسكو: تعاوننا مع الأردن يعزز الاستقرار في الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن التعاون المتين بين موسكو وعمان يعمل على توفير الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين قوية جدا وتتخذ طابعا وديا.

وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 55 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا والأردن:" الجانب الروسي واثق بأن تعزيز التفاعل الثنائي في عدة مجالات بين موسكو وعمان يلبي مصالح بلدينا على المدى البعيد".

وفي هذه المناسبة، تبادل وزيرا خارجية البلدين، سيرغي لافروف، وأيمن الصفدي، برقيات التهنئة التي أشارت إلى "الطبيعة الودية التقليدية للعلاقات الروسية الأردنية التي تتطور بشكل ديناميكي في مجموعة واسعة من المجالات على أساس المنفعة المتبادلة".

المصدر: "تاس"