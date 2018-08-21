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الكرملين: لم نبحث مع واشنطن قضية ردع إيران في سوريا

أخبار روسيا

الكرملين: لم نبحث مع واشنطن قضية ردع إيران في سوريا
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أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن موسكو لم تبحث مع الجانب الأمريكي قضية ردع إيران في سوريا.

وعند تعليقه على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول استعداده لرفع العقوبات عن روسيا في حال اتخذت خطوات مشتركة مع الجانب الأمريكي في أزمتي سوريا وأوكرانيا، قال بيسكوف إن الكرملين يرحب بتصريح ترامب حول التعاون مع روسيا.

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وأضاف: "سمعنا تصريحات كثيرة مختلفة وهنا يجب أن نعرف طبعا عن أي شروط يدور الحديث. نحن بلا شك، نرحب بأي تصريح يعرب عن الاستعداد للتعاون وسنرحب أكثر بأي خطوات فعلية" تتخذ في هذا الاتجاه.

وصرح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون مؤخرا، بوجود مصلحة مشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا، في كبح النفوذ الإسرائيلي في سوريا.

المصدر: نوفوستي

 






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