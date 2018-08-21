روس أبورون إكسبورت: سنبدأ تسليم تركيا إس 400 عام 2019

أكدت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية اليوم الثلاثاء أنها ستبدأ تسليم تركيا منظومات "إس 400" الصاروخية للدفاع الجوي العام المقبل.

وردا على سؤال عن موعد بدء تسليم أنقرة منظومات "إي-400"، قال رئيس الشركة ألكسندر ميخييف: "يجري العمل ضمن العقد الخاص بتوريد منظومات إس-400 لتركيا وفقا للمواعيد المتفق عليها، وسنبدأ بتنفيذه عام 2019".

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واتفقت موسكو وأنقرة في الخريف الماضي على توريد بطاريتين من منظومات "إس-400" ووقعتا العقد بهذا الخصوص، على أن يجري تشغيلهما من قبل طواقم تركية.

ومن المقرر أن تغطي تركيا جزء من تكاليف العقد، على أن يتم تمويل الجزء الثاني من القرض الدفاعي الذي يقدمه الجانب الروسي.

كما اتفق الطرفان على التعاون التقني في هذا المجال بهدف الشروع في صنع منظومات صاروخية جوية على الأراضي التركية.

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وأشار ميخييف إلى تنامي الاهتمام الخارجي بمنظومات "إس-400" على وقع الأحداث في سوريا، حيث نشر عدد منها لحماية القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس هناك، وأضاف أن محادثات تجري على قدم وساق حول توريد هذه المنظومات إلى الهند.

المصدر: وكالات