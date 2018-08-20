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حسم خاص من روسيا للهند على "إس-400"

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حسم خاص من روسيا للهند على
Sputnik
منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"
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كشف مدير الهيئة الفدرالية للتعاون التقني العسكري دميتري شوغاييف، عن أن روسيا قدمت حزمة من التنازلات للهند في تحديد السعر النهائي لمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400".

وأضاف شوغاييف: "تعتبر الهند شريكا استراتيجيا بالنسبة لروسيا، ولهذا أخذنا رغباتها بعين الاعتبار"، مشددا على أن، هذا التنازل في السعر لن يضر الجانب الروسي.

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وذكر أن توريد هذه المنظومات إلى الهند، قد يبدأ في 2020 إذا تم التوقيع على العقد قبل نهاية العام الجاري.

وفي أكتوبر 2016، اتفق الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، على توريد "إس-400"( تريومف) وفرقاطات مشروع "11356" للهند.

وتفيد المعلومات المتوفرة، بأن قيمة العقد الذي أثار في البداية اعتراض الولايات المتحدة، بلغت في البداية حوالي 6.5 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

 

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