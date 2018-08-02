واشنطن تعفو عن الهند وتتيح لها شراء "إس-400" بلا عقوبات

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، لصالح مشروع قرار يتيح للهند تفادي العقوبات الأمريكية في حال شراء نيودلهي منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وأفادت صحيفة Times of India بأن مشروع قرار تمويل الدفاع القومي الأمريكي لعام 2019 ينص على أن عددا من البلدان وبينها الهند، يمكن استثناؤها من العقوبات الأمريكية المنصوص عليها في "قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات".

إقرأ المزيد

وسبق لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي وأيد مشروع القرار المذكور، على أن يرفع للرئيس دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يقره.

ويعتبر هذا القرار انتصارا دبلوماسيا كبيرا بالنسبة للهند حيث أكد مسؤول سابق رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي الأمريكي جوشوى وايت، أنه وفقا للقانون فإن الاستثناء قد يمنح للدول التي تتعاون مع واشنطن في المجالات ذات الأهمية للأمن القومي الأمريكي، لاسيما وأن الهند كانت دائما في صفوف هذه الدول.

يذكر أن الهند وروسيا قد اتفقتا في مايو الماضي على تزويد موسكو نيودلهي بمنظومات "إس-400" بقيمة 6 مليارات دولار.

من جانبها عارضت واشنطن حينئذ هذه الصفقة، فيما أعلنت نيودلهي أنها لن تتخلي عن شراء الأسلحة الروسية.

المصدر: وكالات