صحيفة: الهند تعتزم شراء نظام الدفاع الجوي الأمريكي NASAMS-II لحماية عاصمتها

نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" يوم الأحد، عن مصادر عسكرية، أن الهند تعتزم شراء نظام الدفاع الجوي NASAMS-II من الولايات المتحدة الأمريكية لحماية عاصمتها من هجمات جوية محتملة.

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ووفقاً لبيانات أوردتها الصحيفة، وافق مجلس مشتريات الدفاع في الحكومة الهندية في اجتماع عقد مؤخراً على "الاعتراف بالحاجة" لشراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية NASAMS-II بقيمة 1 مليار دولار.

وقالت الصحيفة "إن نظام ناسامز الثانى هو جزء من نظام الدفاع الجوي الذي يحمي العاصمة الأمريكية واشنطن، وينتشر أيضا في العديد من دول أخرى منضوية في حلف الناتو. فيما لدى إسرائيل وروسيا أنظمة صاروخية للدفاع الجوي خاصة بهما".

ويذكر أن غالبية أسلحة الجيش الهندي سوفيتية، ومن بعدها روسية الصنع، لكن الحكومة الهندية الحالية التي يهيمن عليها القوميون الهندوس تتجه أكثر فأكثر نحو تنويع مصادر التسلح وتنوي اقتناء المزيد من الأسلحة الأمريكية والغربية عامة.

يمكن أن يصبح هذا النظام جزءًا من التطوير الإضافي للدفاع الجوي في جميع أنحاء منطقة نيودلهي لحماية العاصمة من الطائرات وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار، وكذلك من الهجمات الإرهابية مثل الهجمات على نيويورك وواشنطن في عام 2001. وتقول صحيفة "تايمز أوف إنديا" إن نيودلهي تريد الحصول على درع صاروخي شبيه بما كان لدى واشنطن وموسكو.

ونظام NASAMS II هو تطوير مشترك للشركة النرويجية Kongsberg Defense & Aerospace والأمريكية American Raytheon. وهو مصمم لمكافحة الأهداف الجوية على ارتفاعات صغيرة ومتوسطة.

المصدر: نوفوستي









