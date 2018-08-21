مفتي روسي يناشد المجتمع الدولي حشد المساعدات الإنسانية لسوريا

دعا رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، المفتي الأعلى في روسيا طلعت تاج الدين المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، ومواساتها في محنتها.

وقال المفتي في خطبة صلاة عيد الأضحى في جامع " لا لا تولبان" في مدينة أوفا اليوم: "ندعو كل الدول وكافة الشعوب وخاصة العربية والإسلامية، لتقديم المساعدة الإنسانية لشعب سوريا الذي عانى من فظاعة الإرهاب الدولي، كما نناشد الجميع مساعدة اللاجئين العائدين إلى وطنهم".

وأشار إلى أن الأمة تفخر بتقدم روسيا المساعدة الصادقة للشعب السوري الشقيق، لتمكينه من التصدي لعدوان الإرهاب وإعادة الحياة السلمية إلى أرضه".

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وشجب تاج الدين تسخير المعايير المزدوجة ممن يحاولون استخدام أي ذريعة لنهب الشعوب والدول، متذرعين بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآربهم.

ودعا المسلمين للصلاة من أجل سلم روسيا واستقرارها وازدهارها، مؤكدا أن تطور وازدهار الدول يعتمد كثيرا على المستوى الأخلاقي للأسرة فيها.

وشدد على ضرورة استعادة دور الأسرة ودور الأب والأم في تنشئة الأطفال استنادا إلى القيم الروحية والأخلاقية.

المصدر: انترفاكس