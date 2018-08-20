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الكرملين: تركيا لم تطلب منا مساعدتها ماليا

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الكرملين: تركيا لم تطلب منا مساعدتها ماليا
Sputnik
ديميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن تركيا لم تتقدم لروسيا بطلب مساعدة مالية لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة بسبب هبوط عملتها الوطنية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفيين، إذا كانت حكومة أنقرة توجهت بطلب مساعدة مالية من موسكو: "ليس لدي أي معلومات عن هكذا طلب".

وأشار بيسكوف، في وقت سابق، إلى أنه "لا إجابة على سؤال افتراضي"، ردا على سؤال وجه له حول فيما إذا كانت روسيا تمتلك الموارد المالية الكافية لمساعدة تركيا في حال طلبت أنقرة ذلك.

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وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا في لقائهما الأخير، إمكانية إبداء المساعدة لتركيا في أزمتها المالية.

وبحسب بيسكوف، فإن روسيا تسعى إلى استخدام عملتها الوطنية في المعاملات التجارية مع تركيا، إلا أن الأمر يتطلب دراسة معمقة.

المصدر: نوفوستي

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