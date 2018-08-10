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بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا والعلاقات التجارية

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بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا والعلاقات التجارية
AFP ADEM ALTAN
صورة من الأرشيف
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أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا في اتصال هاتفي بينهما اليوم الجمعة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

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وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين أنه "تم بحث حالة وآفاق تطوير التعاون التجاري – الاقتصادي المتبادل المنفعة بين البلدين. وقيم الجانبان إيجابيا سير تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة.

وقبل ذلك ذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن الرئيسين بحثا كذلك الوضع السوري في ضوء تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أستانا.

وأضافت المصادر أن أردوغان وبوتين قيما إيجابيا التعاون في مجال الصناعة الدفاعية والطاقة.

المصدر: وكالات

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