حاملات المروحيات الروسية ستتميز عن مثيلاتها الأجنبية

أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن على حاملات الطائرات الحربية أن تقدر على حمل المروحيات كذلك، وأن حاملات المروحيات الروسية ستستند في تصميمها إلى هذا المبدأ.

وقال الوزير في حديث لوكالة "انترفاكس"، إن روسيا لن تبني حاملات طائرات الهليكوبتر "بالمعنى المباشر لهذه الكلمة".

وأضاف: "نبحث الآن المسائل المتعلقة ببناء حاملات للمروحيات للقوات البحرية الروسية، ويمكنني القول بكل وضوح إننا لن نبني حاملة لحمل المروحيات فحسب، وإنما سننطلق من احتياجات جيشنا ومتطلباته".

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وأضاف: "يجب على حاملات الطائرات المقاتلة أن تكون قادرة كذلك على حمل المروحيات على ظهرها.

كما يتوجب على سفن الإنزال البحري أن تكون هي الأخرى قادرة على حمل المروحيات، وهذا يعني أن حاملاتنا للمروحيات ستعتمد في تصميمها على احتياجات جيشنا والاستراتيجيات التي يضعها في خططه الدفاعية".

المصدر: انترفاكس