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تسجيل زلزال بقوة 5.3 درجة  قرب جزر الكوريل الروسية

أخبار روسيا

تسجيل زلزال بقوة 5.3 درجة  قرب جزر الكوريل الروسية
Reuters Yuri Maltsev
جزر الكوريل
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ذكر علماء الزلازل من مركز كمتشاتكا للخدمات الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أنهم سجلوا سلسلة من الهزات الأرضية بقوة 5.3 درجة في المحيط الهادئ قرب جزر الكوريل.

وأضاف متحدث باسم المركز: "وقعت الهزات الأرضية نهار الأحد وكان مركزها على عمق 103.8 كم وعلى بعد 337 كيلومترا جنوب شرقي مدينة  سيفرو- كوريلسك الواقعة في جزيرة باراموشير" في أقصى شرقي روسيا، مشيرا إلى أن فئة الطاقة للهزات المذكورة كانت في حدود 12.1.

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ولم ترد بعد أي أنباء تفيد بأن سكان المناطق المجاورة الأخرى في جزر الكوريل، قد شعروا بالهزات المذكورة.

وفي وقت سابق وردت أنباء عن تسجيل هزات أرضية جنوب جزر الكوريل في المحيط الهادئ، ليلة الأحد بلغت قوتها 4.8 درجة ووقع مركزها على بعد 91 كم جنوب شرق جزيرة إتوروب وعلى عمق 53 كم.

المصدر: انترفاكس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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