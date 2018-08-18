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فريق العمل الروسي الألماني للتعاون الاستراتيجي يمهّد لاستئناف اجتماعاته

أخبار روسيا

فريق العمل الروسي الألماني للتعاون الاستراتيجي يمهّد لاستئناف اجتماعاته
Sputnik
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رجح المكتب الصحفي للكرملين، انعقاد الجلسة المقبلة لفريق العمل الروسي الألماني رفيع المستوى حول التعاون الاستراتيجي في مجال الاقتصاد والمالية، في برلين ديسمبر المقبل.

وأضاف مكتب الكرملين في إطار تغطية زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى ألمانيا: "العمل جار على تنسيق موعد اللقاء الثامن والثلاثين للمجموعة الذي قد ينعقد في برلين في ديسمبر 2018".

وذكّر بأن فريق العمل تشكل عام 2000 واستأنف عمله في 24 يونيو 2016 في برلين بعد انقطاع بسبب موقف ألمانيا تجاه الأزمة الأوكرانية.

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وأشار إلى أنه "على الرغم من موقف ألمانيا" تجاه الأزمة الأوكرانية، "فلا يزال الحوار السياسي مع برلين نشطا".

المصدر: انترفاكس

 

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