عشية قمة بوتين وميركل.. قطاع الأعمال الألماني يدعو لرفع العقوبات

عشية انعقاد قمة بين الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية، دعا قطاع الأعمال الألماني الزعيمين لرفع العقوبات المتبادلة بين البلدين، والتي تشكل عائقا أمام تطوير العلاقات الثنائية.

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وقالت غرفة التجارة الخارجية الروسية - الألمانية في بيان نشرته اليوم الجمعة: "عشية عقد اللقاء تدعو الغرفة موسكو وبرلين لرفع العقوبات، إذ إن المبادرة تحظى بتأييد 94% من أعضاء غرفة التجارة، منهم 37% يدعون لإلغاء فوري للعقوبات، بينما 57% يؤيدون إلغاء هذه العقوبات على مراحل".

وسيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في برلين غدا السبت، وسيبحثان خلال اللقاء ملفي سوريا وأوكرانيا، إضافة لآفاق العلاقات الثنائية.

وتأزمت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2014 بعد اندلاع الأزمة في شرق أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا بعد استفتاء شعبي أيد خلاله سكان شبه الجزيرة الانضمام لروسيا.

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وفرضت واشنطن وبروكسل حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد أفراد وشركات وقطاعات اقتصادية روسية، بدورها ردت موسكو على ذلك بفرض حظر على استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية من هذه الدول.

وربطت بروكسل مسألة رفع العقوبات عن روسيا بتنفيذ اتفاقيات مينسك، رغم تأكيد موسكو مرارا بأنها ليست طرفا في النزاع.

وتلحق هذه العقوبات بشهادة خبراء اقتصاديين، خسائر فادحة بقطاع الأعمال الأوروبي بالدرجة الأولى، ولذلك تزايدت خلال السنة الماضية الدعوات المنادية برفعها لعدم فعاليتها.

المصدر: "نوفوستي"