مصدر روسي مطلع يعلن عن استعداد موسكو لحضور قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر روسي مطلع استعداد موسكو لحضور قمة رباعية تحضّر لها أنقرة، ستجمع قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا لبحث الأزمة السورية وقضية اللاجئين.

وقال المصدر، إنه لم يتم تنسيق هذا اللقاء والاتفاق عليه مع جميع الأطراف بعد، فيما أعربت موسكو من جهتها عن استعدادها للقمة.

وأشار المصدر، إلى أنه من المرجح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة التعاون على المسار السوري، بما يشمل الجوانب الإنسانية وقضية اللاجئين السوريين.

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وفي يوليو الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قمة قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ستنعقد في 7 سبتمبر في إسطنبول.

وأضاف أن جدول أعمال القمة، سيبحث الأزمة السورية وبعض المشاكل الإقليمية الأخرى.

كما رجح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن تساهم القمة في ظهور أفكار جديدة لتسوية الأزمة السورية.

المصدر: نوفوستي