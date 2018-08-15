بوغدانوف يبحث عودة اللاجئين السوريين مع مستشار الحريري

بحث نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع جورج شعبان، مستشار رئيس الوزراء اللبناني المكلف بالأوضاع في لبنان وسوريا، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد أن الجانبين بحثا "الوضع في سوريا مع التركيز على مسألة ضمان الظروف الضرورية لعودة اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى الوطن بأسرع ما يمكن".

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وأشير في البيان كذلك إلى أن جورج شعبان أطلع ميخائيل بوغدانوف بالتفصيل على الأوضاع في لبنان، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان بوغدانوف قد بحث عودة اللاجئين السوريين مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلال أرسلان، الذي زار موسكو أمس الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي