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بوغدانوف يبحث عودة اللاجئين السوريين مع وزير لبناني

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بوغدانوف يبحث عودة اللاجئين السوريين مع وزير لبناني
Sputnik EVGENY ODINOKOV
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلال أرسلان عودة اللاجئين السوريين.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اجتماع بوغدانوف مع أرسلان في موسكو، أنه "تم بحث قضية تسوية الأزمة السورية، بما في ذلك مجموعة المسائل المتعلقة بضمان عودة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضي لبنان".

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وتبادل الجانبان أيضا الآراء عن "تطور الأوضاع في لبنان وحوله". وأكد الجانب الروسي على "موقفه الثابت دعما لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي لبنان والسعي إلى مواصلة تطوير وتعميق علاقات الصداقة بين روسيا والشعب اللبناني".

هذا، وقد وصل وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، طلال أرسلان إلى موسكو على رأس وفد قيادي من الحزب الديمقراطي اللبناني، الذي يترأسه.

المصدر: وكالات

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