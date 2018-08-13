// 26.06.2018 по тикету 15478
أكثر من 200 عائلة من اللاجئين السوريين تعود من لبنان
Reuters Aziz Taher
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أفاد مراسلنا في بيروت، بأن أكثر من 200 عائلة سورية، ستغادر لبنان اليوم عبر نقطة "المصنع" الحدودية.
من جانبها ذكرت وكالة "سانا" أنه تم إنجاز جميع الترتيبات في نقطة "جديدة يابوس" الحدودية لاستقبال مئات اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى منازلهم في ريف دمشق.
هذا وكانت دفعة من اللاجئين السوريين قد عادت نهاية الشهر الماضي من لبنان عبر نقطة "جديدة يابوس" الحدودية إلى منازلها في ريف دمشق الغربي.
المصدر: RT + سانا
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