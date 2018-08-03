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شاهد.. ردة فعل إحدى الفتيات الثلاث أثناء قتلهن أباهن في موسكو

أخبار روسيا

شاهد.. ردة فعل إحدى الفتيات الثلاث أثناء قتلهن أباهن في موسكو
kp
الفتيات الثلاثة
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نشرت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية فيديو يوثق ردة فعل إحدى الفتيات الثلاث اللاتي قتلن أباهن البالغ من العمر 57 عاما في موسكو مؤخرا.

ويظهر في مقطع الفيديو إحدى الفتيات الثلاثة خلال تنفيذ الجريمة، إذ تتضح عليها علامات الخوف.

واعتقلت الشرطة الفتيات الثلاث البالغات من العمر 17 و18 و19 سنة، وأثناء التحقيق الأولي أوضحن أن الأب تسبب لهن لفترة طويلة بمعاناة أخلاقية.

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وقال المصدر إن الشقيقة الصغرى هي التي اتصلت بالشرطة، مساء يوم 27 يوليو الماضي.

المصدر: Breaking Mash

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