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3 فتيات يقتلن والدهن في شمال شرقي موسكو (صور)

أخبار روسيا

3 فتيات يقتلن والدهن في شمال شرقي موسكو (صور)
MK
إحدى الفتيات
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وقعت جريمة في شمال شرقي العاصمة الروسية موسكو، حيث قامت 3 فتيات بقتل والدهن البالغ من العمر 57 عاما، بعد أن ضجرن من أفعاله.

وأكد مصدر في جهاز الأمن الروسي أن إحدى الشقيقات الثلاث، اتصلت بالشرطة بعد جريمة القتل، حيث تم على أثر ذلك العثور على جثة الرجل وبها عدة طعنات وجروح في رقبته وصدره.

MK
الأب المقتول

واعتقلت الشرطة الفتيات الثلاث البالغات من العمر 17 و18 و19 سنة، وأثناء التحقيق الأولي أوضحن أن الأب تسبب لهن لفترة طويلة بمعاناة أخلاقية.

MK
فتاة من الفتيات

وقال المصدر إن الشقيقة الصغرى هي التي اتصلت بالشرطة، مساء يوم 27 يوليو الجاري.

وجاء في التفاصيل، أن الأب البالغ من العمر 57 عاما، كان تحت تأثير المخدرات حيث هاجمهن بالسكين مما دفعهن للدفاع عن أنفسهن.

إحدى الفتيات

انهالت الفتيات على والدهن بالطعنات بشكل متتال، لحظة غفوته على الكرسي، وسرعان ما تمكن من الهروب، ولكنه سقط ميتا على سلم المنزل بسبب فقدان الدم الشديد.

المصدر: نوفوستي

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