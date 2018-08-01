كم وجبة يأكل العسكري الروسي وما هي الخدمات اللوجستية التي يتمتع بها؟

كشف نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال دميتري بولياكوف، أن حوالي 600 ألف جندي في الجيش الروسي يحصلون على 3 أو 4 وجبات غذائية من الدرجة الأولى يوميا، فضلا عن خدمات لوجستية أخرى.

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وقال الجنرال بولياكوف الحائز لقب بطل روسيا، بمناسبة اليوم اللوجستي للقوات المسلحة، الذي يحتفل به في 1 أغسطس من كل عام: "من الصعب للغاية، وخاصة في الوقت الراهن، تصور الطيارين العسكريين، ورجال الصواريخ، وقوات المشاة الآلية، وأطقم الدبابات، والبحارة والخبراء العسكريين والقادة الآخرين في إدارة أنواع معقدة من الأسلحة، من الصعب تصور أنهم يمارسون مهامهم وهم جياع، أو عراة وغير مجهزين، لأن هذه هي أهم الشروط الاجتماعية في تحقيق النجاح في القتال والعمليات والمهام الأخرى، كما أن نطاق العمل على توفير الظروف اللوجستية المناسبة والمحافظة على مستواها المناسب أمر مهم للغاية".

وسرد نائب وزير الدفاع الروسي المهام الرئيسية لوحدات الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الروسية على النحو الآتي: "في وقت السلم فقط، ينبغي إطعام حوالي 600 ألف عسكري ثلاث أو أربع وجبات يومياً من الأغذية وحصص الطعام من النوعية الفضلى الأولى. وننتج سنوياً حوالي 50 مليون قطعة من الزي العسكري، ونقوم برعاية وصيانة وتأمين حياة لائقة في 5700 بلدة ومدينة عسكرية، وفي 69500 بناية ومنشأة عسكرية، وفي أكثر من 5 آلاف بناية سكنية تضم ما يقرب من 200 ألف شقة ومسكن، وكذلك تأمين وصيانة أكثر من 4 آلاف منشأة حرارية لتوليد التدفئة شتاء، وأكثر من 7 آلاف منشأة مياه وصرف صحي، وحوالي 24 ألف كيلومتر من الشبكات الهندسية لمختلف الاتصالات في جميع المناطق المناخية في روسيا".

وختم قائلا: "هذه الخدمات اللوجستية للجيش في وقت السلم فقط، لكن في أوقات الحروب والأزمات، فإن هذه المهام وغيرها تنمو أضعافا مضاعفة، وتصبح أكثر صعوبة وتعقيدا بعدة مرات".

المصدر: نوفوستي