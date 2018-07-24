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الجيش الروسي يقترح رفده بسيارات المواطنين في حالة الحرب

أخبار روسيا

الجيش الروسي يقترح رفده بسيارات المواطنين في حالة الحرب
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اقترحت وزارة الدفاع الروسية تسجيل جميع سيارات المواطنين لديها، لكي يتم رفد الجيش الروسي بها عند الحاجة في حال إعلان التعبئة العامة في البلاد.

وكتبت صحيفة "إزفيستيا" اليوم، أن مقترح وزارة الدفاع يشمل كل السيارات السياحية والمخصصة لنقل الركاب وتتسع لثمانية ركاب وما دون.

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ويستبعد الخبراء والمختصون، أن يحتاج الجيش الروسي للسيارات الخفيفة العادية، ويرون أن الاهتمام سيتركز على سيارات الدفع الرباعي وطنية الصنع، على أن تكون السيارات الأجنبية آخر العربات التي قد يطلبها الجيش من المواطنين في حال التعبئة، نظرا لضرورة الحصول على قطع غيارها من الخارج.

يذكر أن التشريعات المرعية في حالة الحرب في روسيا، تلزم أصحاب سيارات الدفع الرباعي وطنية الصنع على وضع سياراتهم تحت تصرف الجيش الروسي، في حال إعلان التعبئة العامة، وكان قطاع الصناعات العسكرية الروسي قد عانى في السابق من عجز في إنتاج الكم المطلوب منها.

المصدر: لينتا رو

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