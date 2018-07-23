الكشف عن مزايا مدرعة الجيش الروسي "بوران"

كشفت شركة "Rida Holding" من مدينة نيجني نوفغورود الروسية عن ميزات مدرعة "بوران" الجديدة رباعية الدفع، والتي من شأنها أن تنافس مدرعة "تيغر" (النمر) الروسية الشهيرة.

ونصبت المدرعة على منصة شاحنة "غاز- 3308 سادكو" الروسية، حيث تختلف عن المدرعات الأخرى بأنها متعددة الاستخدامات.

وتضم العربة 4 وحدات بديلة، أي يمكنها أن تتزود حسب الطلب بكبسولة مدرعة مأهولة سداسية الأبواب (لكل راكب باب). ويمكن استخدامها كشاحنة محصنة.

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ويبلغ طول العربة 6 أمتار، قوة محركها 99.2 كيلوواط، المسافة بين قعرها وسطح الطريق 490 ملم، أما وزنها فبلغ 8.8 طن.

وتتزود المدرعة رباعية الدفع بخزاني وقود تبلغ سعة كل منهما 105 لترات، ما يمكّنها من قطع مسافة 1400 كيلومتر.

المصدر: سلاح روسيا