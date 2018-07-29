سان بطرسبورغ.. استعراض للقوات البحرية الروسية بحضور بوتين

تشهد مدينة سان بطرسبورغ، العاصمة الشمالية لروسيا، الأحد 29 يوليو، عرضا عسكريا للأسطول البحري بمناسبة عيد القوات البحرية الروسية.

ويشارك في العرض الذي ينظم للمرة الثانية 4 آلاف من البحارة يمثلون أساطيل بحر البلطيق، والبحر الأسود، والبحر الشمالي، والمحيط الهادئ، إلى جانب بحارة القاعدة البحرية الروسية في مدينة طرطوس السورية.

وتنتظم في العرض أكثر من 40 سفينة متنوعة، إضافة إلى 38 طائرة ومروحية.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته أثناء العرض، بدور الأسطول الحربي للبلاد في محاربة الإرهاب والتصدي للتحديات الأمنية وضمان التكافؤ الاستراتيجي في العالم.

وأشار رئيس البلاد إلى أن عشرات السفن الحربية والغواصات تحمي يوميا مصالح روسيا، مشددا على فخر المواطنين بأسطولهم الحربي القادر على انجاز أكثر الأهداف صعوبة، وبمستوى تدريبه المثالي وقدراته الاستراتيجية والتكتيكية والعملياتية وقوته وجماله.

وقال بوتين إن شرف وشجاعة البحارة الروس والتزامهم بواجبهم كانت ولا تزال تشكل أساسا لانتصاراتهم الرائعة، مضيفا أن البحرية الروسية على مدى أكثر من ثلاثة قرون تؤكد موقع روسيا كدولة بحرية عظمى تستطيع حماية مصالحها بشكل حاسم.

المصدر: RT