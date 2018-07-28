عرض ضخم عام للسفن الروسية احتفاء بعيد البحرية

تشهد مدينة سان بطرسبورغ، عاصمة روسيا الشمالية، الأحد 29 يوليو، فعاليات العرض البحري العام، المقام بمناسبة عيد القوات البحرية الروسية.

وجاء تنظيم العرض البحري العام بناء على قرار الرئيس الروسي، وذلك للمرة الثانية في تاريخ روسيا الحديثة.

ويتجاوز عدد البحارة المشاركين في هذا الحدث أربعة آلاف شخص، يمثلون أساطيل بحر البلطيق، والبحر الأسود، والبحر الشمالي، والمحيط الهادئ، إلى جانب بحارة القاعدة البحرية الروسية في مدينة طرطوس السورية.

وتشارك في العرض 195 سفينة متنوعة، إضافة إلى 68 طائرة ومروحية و125 آلية عسكرية.

وللعروض البحرية تقاليد عريقة تعود جذورها إلى عصر الإمبراطور بطرس الأكبر. وأقيم العرض الأول لها في سبتمبر عام 1714، احتفاء بالانتصار البحري الأول لروسيا على السفن الحربية السويدية في معركة غانغوت في بحر البلطيق. وبعده أصدر الإمبراطور بطرس أوامر بإحياء عيد البحرية الروسية كل عام بإقامة عروض للسفن والقوات البرية وإقامة قداديس احتفالية في الكنائس وإطلاق الألعاب النارية.

وجرى استئناف هذا التقليد المجيد في العام 2017.

ويعتبر تاريخ الأسطول البحري الروسي جزءا لا يتجزأ من تاريخ الدولة الروسية، إذ شاركت سفنه في كل الحروب تقريبا التي خاضتها البلاد. واليوم تمثل القوات البحرية الروسية صنفا متكاملا من أصناف القوات المسلحة الوطنية، إذ تشمل البحرية سفنا وغواصات، بما فيها غواصات نووية، إضافة إلى الطيران البحري والمشاة البحرية وخفر السواحل. وبإمكان القوات البحرية الروسية أن تؤدي مهامها تحت سطح الماء وفي عرض المحيطات وفي الجو على السواء.

وخلال السنوات القليلة الماضية شيدت روسيا أكثر من 70 سفينة حربية، من بينها 3 غواصات استراتيجية و7 غواصات متعددة المهام، و20 سفينة عادية، وعدد كبير من الزوارق الحربية والسفن الخاصة وسفن الإمداد.

وسمح تزويد قوات السواحل الروسية بمنظومات صواريخ "باستيون" و"بال" برفع نسبة تسلح الأسطول الروسي بأسلحة مطورة إلى 96%، مما أسهم في رفع قدراته للدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا في كل بقعة من العالم، ومكن البلاد من ممارسة سياستها المستقلة كشريك متكافئ في النشاطات البحرية الدولية.

وأثبتت تطورات الوضع الجيوسياسي في العالم بكل وضوح أن وجود أسطول حربي قوي يعد شرطا حيويا لحفاظ روسيا على مكانتها من بين الدول الكبرى في العالم المتعدد الأقطاب.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية