إصابة شرطي في حادثة طعن وسط موسكو

أكدت الشرطة الروسية أن رجلا مجهولا طعن اليوم بسكين أحد عناصرها قرب الممثلية الدبلوماسية لسلوفاكيا وسط العاصمة موسكو.

وذكر متحدث باسم شرطة موسكو لوكالة "إنترفاكس" أن البحث مستمر عن المهاجم، وهو رجل من أصول قوقازية في سن 25-30 عاما، مضيفا أنه أصاب شرطيا عدة مرات ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الشرطي المصاب هو قائد فصيلة خاصة بحماية البعثة الدبلوماسية في سن 31 عاما، مشيرا إلى أنه تعرض لسبعة جروح متوسطة الخطورة على الأقل، بعضها في الرأس، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

المصدر: إنترفاكس