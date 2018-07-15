بوتين يقدم باقة أزهار للسيدة الفرنسية الأولى

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باقة أزهار للسيدة الفرنسية الأولى، بريجيت ماكرون، خلال استقبالها وزوجها، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الكرملين، اليوم الأحد.

ووصل الزوجان إلى موسكو اليوم لحضور مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم، التي تجمع بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، في زيارة تشمل عقد محادثات ثنائية بين الرئيسين الروسي والفرنسي.

ورحب بوتين بحرارة بكل من إيمانويل وبريجيت ماكرون خلال استقبالهما في الكرملين، وقدم لبريجيت باقة من الورود والفاوانيا، كما أجرى محادثة وجيزة مع كليهما قبل الانفراد بالرئيس الفرنسي، حيث أن بروتوكول اللقاء بين الرئيسين لا ينص على إمكانية مشاركة الزوجين في المحادثات الرسمية.

المصدر: وكالات روسية