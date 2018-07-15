بوتين لماكرون: إحياء آليات التعاون بين بلدينا متواصل ونأمل بتجاوز الخلافات

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن روسيا وفرنسا تعيدان تنشيط آليات التعاون المجمدة، وأعرب عن أمله بتجاوز الخلافات القائمة بين البلدين.

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وقال بوتين، في مستهل محادثاته مع ماكرون في الكرملين، اليوم الأحد: "يجري حاليا إحياء آليات التعاون الطبيعية بين بلدينا بصورة تدريجية، الأمر الذي يمنح أسسا للاعتقاد أننا سنتجاوز كل الصعوبات التي واجهناها في الفترة السابقة وسنسلك طريق التقدم الإيجابي".

واقترح بوتين على ماكرون التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المحادثات، مشددا على أن التعاون الروسي الفرنسي يتميز بديناميكية إيجابية حيث بلغت نسبة زيادة التبادل التجاري بين روسيا وفرنسا في العام الماضي حوالي 15 بالمئة، ليسجل هذا المعدل في النصف الأول من العام الجاري نقطة 19 بالمئة.

من جانبه، أكد ماكرون استعداداه لمواصلة الحوار مع بوتين والذي بدأ يومي 24 و25 مايو في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأعاد إلى الأذهان أن الطرفين ناقشا آنذاك ليس فقط العلاقات الثنائية وإنما أيضا دائرة من الملفات الدولية الملحة وخاصة سوريا.

وقال الرئيس الفرنسي في هذا السياق: "تحملنا التزامات معينة وقمنا بتطبيق مجموعة من الإجراءات".

المصدر: وكالات روسية