لافروف: الناتو منظمة عديمة النفع وتوسعها باتجاه روسيا لا يحمي أمن أعضائها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حلف الناتو أصبح منظمة عديمة النفع من بقايا الحرب الباردة.

وأضاف لافروف في مقابلة مع RT أجراها المذيع لاري كينغ

إن توسع الناتو باتجاه الحدود الروسية عبر ضم دول جديدة لا يساعد في رفع مستوى الأمن لدول الحلف.

ولفت لافروف إلى أن عددا كبيرا من المحللين يعتقدون أن "الولايات المتحدة لديها مصلحة في الحفاظ على الفوضى في الشرق الأوسط من أجل خلق إمكانية للصيد في الماء العكر"، وأردف: "لا أعتقد أن واشنطن تسعى لتحقيق هذا الهدف، لكن الحقائق، التي يمكن أن نتابعها حاليا، تؤكد بوضوح أن هذا ما يجري حقا".

المقابلة كاملة في الفيديو التالي..