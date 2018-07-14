 
مباشر

لافروف: الناتو منظمة عديمة النفع وتوسعها باتجاه روسيا لا يحمي أمن أعضائها

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kikp

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حلف الناتو أصبح منظمة عديمة النفع من بقايا الحرب الباردة.

وأضاف لافروف في مقابلة مع RT أجراها المذيع لاري كينغ

إن توسع الناتو باتجاه الحدود الروسية عبر ضم دول جديدة لا يساعد في رفع مستوى الأمن لدول الحلف.

ولفت لافروف إلى أن عددا كبيرا من المحللين يعتقدون أن "الولايات المتحدة لديها مصلحة في الحفاظ على الفوضى في الشرق الأوسط من أجل خلق إمكانية للصيد في الماء العكر"، وأردف: "لا أعتقد أن واشنطن تسعى لتحقيق هذا الهدف، لكن الحقائق، التي يمكن أن نتابعها حاليا، تؤكد بوضوح أن هذا  ما يجري حقا".

المقابلة كاملة في الفيديو التالي..

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا