بوتين: كرة القدم وحدت الملايين وضيوف المونديال اكتشفوا روسيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياح بلاده لمساهمة كأس العالم 2018 لكرة القدم في تدمير خرافات وصور نمطية سلبية عن روسيا منتشرة في الخارج.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح حفل موسيقي كبير أقيم، مساء اليوم السبت، في مسرح البولشوي وسط موسكو، قال بوتين: "من بواعث سرورنا أن ضيوفنا رأوا كل شيء بأم أعينهم وانهارت خرافات وأفكار مسبقة".

وأكد الرئيس الروسي انفتاح مواطني بلاده على التواصل والصداقة والتعاون وإنجاز مشاريع مشتركة مفيدة، مضيفا: "لبطولات الفيفا، شأنها شأن غيرها من المباريات الرياضية، قدرة فريدة في توحيد الناس، والكشف الكامل عن قدرات ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية التي كانت تخدم، على مدار العصور، لتعزيز السلام والازدهار على كوكبنا التي هي بيتنا المشترك المتنوع والرائع".

يتبع..