قائمة الرؤساء والشخصيات الرسمية لحضور نهائي مونديال "روسيا 2018"

أعلن الكرملين اليوم السبت، أن 14 من رؤساء وغيرهم من المسؤولين الكبار سيحضرون المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة القدم 2018، التي ستجمع منتخبي كرواتيا وفرنسا، يوم غد الأحد.

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وقال بيان الكرملين: "من المقرر أن يحضر المباراة النهائية رئيس جمهورية أبخازيا، رئيس جمهورية أرمينيا، رئيس جمهورية بيلاروس ، رئيس وزراء هنغاريا، رئيس جمهورية الغابون، أمير دولة قطر، رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان، رئيس جمهورية مولدوفا، رئيس دولة فلسطين، رئيس جمهورية سان تومي وبرينسيبي، رئيس جمهورية السودان، رئيس الجمهورية الفرنسية، رئيسة جمهورية كرواتيا، ورئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية"​​​.

وأضاف البيان: "يوم 15 يوليو، سيحضر الرئيس فلاديمير بوتين مراسم الحفل الختامي لكأس العالم لكرة القدم 2018، وسيشاهد المباراة النهائية على ملعب "لوجنيكي" بين منتخبي فرنسا وكرواتيا".

وأشار البيان إلى أن فلاديمير بوتين سيشارك في مراسم تتويج المنتخب الفائز بالبطولة.

المصدر: وكالات