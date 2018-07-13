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الكرملين يؤكد قدوم البشير لموسكو ولقاءه مع بوتين

أخبار روسيا

الكرملين يؤكد قدوم البشير لموسكو ولقاءه مع بوتين
Sputnik Михаил Климентьев
لقاء بين بوتين والبشير - 23/11/17
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي مع الرئيس السوداني، عمر البشير، قبل المباراة النهائية في بطولة العالم بكرة القدم يوم الأحد.

وأضاف ممثل الكرملين، في حديث للصحفيين اليوم: "سيتم اللقاء قبل المباراة النهائية. على الأغلب، أجل سيحدث اللقاء".

وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن البشير أعرب عن رغبته بلقاء نظيره الروسي خلال وجوده في موسكو لمشاهدة فعاليات مونديال روسيا-2018.

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وستجري المباراة النهائية في بطولة كأس العالم، في ملعب "لوجنيكي" بموسكو يوم 15 يوليو الجاري بين منتخبي كرواتيا وفرنسا.

المصدر: نوفوستي

 

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