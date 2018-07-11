بوتين يزور دير "فالام" المقدس

وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى جزيرة فالام اليوم لإحياء ذكرى القديسين سيرغي وهيرمان مؤسسي دير "سباسو- برياوبراجينسكي"، وذلك في تقليد يسير عليه منذ أمد.

وقبل عام، شارك الرئيس بوتين في قداس أقيم في دير فالام بمناسبة الاحتفال بعيد القديسين سيرغي وهيرمان، وقضى هناك عدة أيام.

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ويقع الدير في جزيرة فالام في بحيرة لادوغا شمالي روسيا، وهو دير للرهبان وكان شاهدا على كبوات روسيا ونهوضها، ويحظى بأهمية خاصة له في قلوب الروس الأرثوذوكس تميزه عن باقي الأديرة والمقدسات المسيحية في البلاد.

المصدر: لينتا رو