بطريقة هوليودية.. فرّ من السجن للقاء حبيبته ثم عاد

تمكن سجين في مدينة سنيزنوغورسك بمقاطعة مورمانسك، نقل إلى المستشفى بسبب ادعائه مشاكل صحية من الفرار بعد أن طلب السماح له بالذهاب إلى المرحاض، وهرب من هناك لكي يلتقي بعشيقته.

وقالت مديرية التحقيق في مقاطعة مورمانسك، في بيان لها اليوم، إن "السجين بعد أن قابل حبيبته، طلب سيارة أجرة لتعيده إلى سجن. وقبض عليه لحظة صعوده إلى السيارة".

وفسّر السجين الهارب تصرفه بالقول، إنه خشي أن يبقى فترة طويلة في السجن وينال منه الشوق والحنين لعشيقته ولذلك قرر الفرار لفترة قصيرة.

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وذكرت المديرية، أن الرجل أوقف في أبريل الماضي، لأنه لم يحضر إلى جلسة محاكمة في قضية جنائية ضده. ولم تحدد المديرية في بيانها التهمة الأساسية الموجهة للرجل. ولكنها قالت، إنه سيلاحق الآن بتهمة الفرار من السجن وفقا للجزء رقم 1 من المادة 313 من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

المصدر: لينتا رو