مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو -57" عادت بالكثير من سوريا!

أعلن عضو مجلس خبراء "الدوما" للصناعات الجوية فلاديمير غوتينيف، أن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو – 57" اكتسبت خبرة قتالية خلال العمليات المضادة للإرهاب في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن غوتينيف قوله: "بالتأكيد سمح لنا تواجد أربع مقاتلات من طراز (سو– 57) في سوريا، بالحصول على معلومات إضافية عن قدرات هذه المقاتلة في كشف طائرات (إف –22) و(إف – 35) الأمريكية العاملة في نفس مسرح العمليات العسكرية".

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وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن في فبراير الماضي أن اثنتين من مقاتلات الجيل الخامس "سو -57" نفذتا برنامجا تدريبيا في سوريا لمدة يومين.

وتتميز مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو – 57" التي تطورها شركة "سوخوي" بأنها مقاتلة متعددة الأغراض، مصممة لتدمير جميع الأهداف الجوية في القتال البعيد والقريب، وهي قادرة أيضا على تدمير الأهداف على سطحي الأرض والبحر، والتغلب على أنظمة الدفاع الجوي، ومراقبة الأجواء لمسافات بعيدة عن موقعها، لتدمير أنظمة التحكم في أنشطة الطيران المعادي.

ولدى روسيا حتى الآن عشر مقاتلات من هذا النوع الجديد والفريد، الذي حلق أول نموذج له عام 2010، فيما ستستلم القوات الفضائية والجوية الروسية أول دفعة تتكون من 12 مقاتلة "سو -57" العام المقبل.

المصدر: تاس