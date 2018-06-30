أول دفعة من مقاتلات "SU-57" الحديثة ستنضم لسلاح الجو الروسي العام المقبل

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن الجيش الروسي سيتسلم العام المقبل أول دفعة متكونة من 12 طائرة مقاتلة "SU-57" من الجيل الخامس.

وقال نائب وزير الدفاع في تصريح صحفي، اليوم السبت: "الآن كل شيء جاهز لتوقيع عقد تسليم مقاتلتين من طراز SU-57 تجريان حاليا المراحل النهائية من الاختبارات"، مؤكدا أن "مجمع الطيران، وبالأخذ بعين الاعتبار الاختبارات في سوريا، أكد أن مواصفات المقاتلة تطابق ما هو مطلوب".

وتنتمي طائرة "سو-57" إلى الجيل الخامس من المقاتلات. واستمرت روسيا في اختبار الطائرة الجديدة منذ عام 2010 عندما أنجزت طائرة "سو-57" رحلتها الجوية الأولى.

وتتميز المقاتلة "SU-57" بقدرتها ودقتها على تدمير الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.

المصدر: نوفوستي