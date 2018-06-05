صحيفة أمريكية: مقاتلة "سو-57" الروسية قادرة على حمل ذخائر نووية

كشفت صحيفة National Interest عن مزاعم واشنطن بأن موسكو ستزود مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس بذخائر نووية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستعراض الجديد للوضع النووي الذي أصدره البيت الأبيض يحتوي على معلومات تؤكد قدرة مقاتلة "سو-57" على حمل أسلحة نووية، مضيفة أنه في حال صحة هذه المعلومات ستكون "سو-57" بالإضافة إلى طائرة "سو-34" متعددة المهام قادرتين على استخدام الأسلحة النووية متوسطة المدى حتى ضد الأهداف التي تغطيها منظومات الدفاع الجوي.

وذكرت National Interest أن واشنطن قلقة من سعي روسيا لتحديث ترسانتها للأسلحة النووية غير الاستراتيجية التي يصل عددها الآن إلى ألفي قطعة.

وبررت السلطات الأمريكية خطتها لتطوير أنواع جديدة من الذخائر النووية بمعلومات تشير إلى أن موسكو خفضت عتبة استخدام القنبلة الذرية، حسب المزاعم الأمريكية.

وأكدت الصحيفة امتلاك موسكو لترسانة واسعة من الذخائر النووية التكتيكية، التي يمكن استخدامها من الجو، مشيرة إلى أن طائرة "سو-34" تبقى المنصة الروسية الرئيسية لشن هجمات نووية تكتيكية من الجو. ورجحت الصحيفة أن يستمر ذلك لبعض الوقت.

المصدر: نوفوستي

ناتاليا أوسمان