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فرار رابع نزيل من سجون كراسنويارسك خلال أسبوع

أخبار روسيا

فرار رابع نزيل من سجون كراسنويارسك خلال أسبوع
Sputnik
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يبحث عناصر مديرية مصلحة السجون في إقليم كراسنويارسك الروسي، عن سجين تمكن من الفرار من معسكر للاعتقال في مدينة مينوسينسك.

وقالت المديرية في بيان لها: "يجري البحث عن السجين مكسيم بورودولين، من مواليد 1988، الذي أدين، وفقا للمادة 161 (سرقة) والمادة 162 (سطو مسلح)، بالسجن لمدة ست سنوات، ويجري التحقيق والبحث لتحديد ظروف اختفاء السجين من المعسكر.

ووعدت المديرية بمنح مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات عن مكان وجود السجين الفار ويساعد في القبض عليه.

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وفي وقت سابق، تحدثت أنباء، عن فرار 3 سجناء من معسكر للاعتقال في بلدة مينديرلا في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا. وقالت المديرية، إن الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات، كان قد صدر بحق اثنين منهم، فيما يقضى الثالث محكومية لمدة 4 سنوات.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين  

 

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