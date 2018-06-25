تقديم وجبات من لحم البقر الفاخر للسجناء في سيبيريا
Sputnik
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أفادت مديرية مصلحة السجون الفدرالية في إقليم ما وراء البايكال في سيبيريا، بأن الوجبات المقدمة للسجناء في تلك المنطقة، ستتضمن لحم البقر الرخامي الفاخر.
وذكرت المديرية، أنه تم شراء أكثر من مائة عجل من سلالة "أبردين-أنجس" الاسكتلندية، ونشرها في مزرعة لتربية البقر، قرب السجن الإصلاحي في مدينة نيرشينسك.
وجاء في بيان للمديرية: "سيجري تسمين هذه العجول في المزرعة وسيقوم بخدمتها ما لا يقل عن 5 من السجناء. وسيتم استخدام اللحوم التي ستوفرها المزرعة، في إطعام السجناء في المنطقة المذكورة.
المصدر: نوفوستي
ادوار سافين
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