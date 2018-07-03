رئيس لجنة التحقيقات الروسية يبحث في سوريا الجرائم ضد العسكريين الروس

وصل رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الثلاثاء، إلى سوريا في زيارة رسمية ركز خلالها على بحث نتائج التحقيق في الجرائم ضد العسكريين الروس في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، في بيان صحفي، إن "باستريكين عقد، فور وصوله إلى مطار حميميم، اجتماعا سريعا استمع خلاله إلى سير ونتائج التحقيقات، التي تعمل عليها اللجنة، الخاصة بالإرهاب والجرائم ضد العسكريين الروس الذين يؤدون واجبهم في سوريا".

ولاحقا عقد باستريكين في دمشق محادثات مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك، ووزير الدولة السوري، هشام الشعار.

وقالت بيترينكو في هذا السياق: "بحث الجانبان خلال الاجتماع مستوى التعاون الحالي بين لجنة التحقيقات مع أجهزة الأمن السورية في مجال التحقيق في الجرائم التي تحمل طابعا إرهابيا، وكذلك الجرائم المرتكبة بحق العسكريين الروس والبنية التحتية الروسية في أراضي هذه الدولة".

وأشار الجانب السوري، حسب بيترينكو، إلى تعزيز التنسيق بين المصالح المعنية، بما في ذلك في إطار تطبيق بروتوكول التعاون الموقع في مارس بين لجنة التحقيقات الروسية ولجنة توثيق الجرائم الإرهابية لوزارة العدل السورية.

وأضاف المتحدثة أن "الزملاء السوريين لفتوا أيضا إلى أنه، على الرغم من اتساع الأراضي المحررة من قبضة الإرهابيين، لا تزال هناك حاجة لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدل وخاصة تسجيل آثار الجرائم وإحالتها إلى المؤسسات الجنائية الدولية".

المصدر: نوفوستي + تاس