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روسيا.. تشديد عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير الكحول

أخبار روسيا

روسيا.. تشديد عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير الكحول
Sputnik Maksim Blinov
شرطة المرور، روشيا، أرشيف
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بدأ اليوم الاثنين في روسيا سريان مفعول التعديلات على قانون العقوبة الإدارية على قيادة السيارة تحت تأثير الكحول.

وتقضي التعديلات الجديدة بسحب رخصة قيادة السيارة لمدة تتراوح بين 1,5 عام وعامين، وفرض غرامة بمبلغ 30 ألف روبل (أكثر بقليل من 500 دولار) في حال العثور على 0,3 غرام من الكحول في دم السائق.

كما تقضي التعديلات بالعقوبة ذاتها لمالك السيارة (غير السائق) لتسليمه سيارته لشخص سكران.

المصدر: إنترفاكس

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