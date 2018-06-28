نيبينزيا: مستعدون لبحث قضية دور إيران في منطقة الشرق الأوسط

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لبحث دور إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الخميس: "إننا مهتمون بمثل هذا الحوار مع دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط حول دور القوى الإقليمية، فإيران تمثل قوة إقليمية".

وتابع موضحا: "إن إيران لديها مصالح مشروعة في المنطقة، ويجب أخذها بعين الاعتبار، ولا يمكن تنحية هذه البلاد".

وأكد المندوب الروسي مع ذلك على "ضرورة الحوار مع إيران وليس فقط إدانتها".

وشدد نيبينزيا على أن "إيران وسوريا دولتان عضوان في الأمم المتحدة، وإيران موجودة في سوريا بطلب من الحكومة السورية وعلى أساس شرعي تماما، ولا يستطيع أحد نفي ذلك".

وأضاف مع ذلك: "أما الدور الذي تلعبه في سوريا ونفوذها في المنطقة بشكل عام فمسألة أخرى للنقاش".

وتابع يقول: "بالمناسبة، أكدت إيران مرارا استعدادها للرد على الادعاءات حول دورها التخريبي في المنطقة ومناقشة الشؤون الإقليمية في أطر موسعة".

المصدر: وكالات