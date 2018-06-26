بوتين يكلّف بتيسير إقامة ومواطنة الوافدين من جنوب شرقي أوكرانيا

كلف الرئيس فلاديمير بوتين حكومة مقاطعة روستوف على الدون، بمساعدة كافة اللاجئين الذين نزحوا إلى المقاطعة هربا من النزاع في دونباس المحاذي جنوب شرقي أوكرانيا.

وجاء في نص التكليف الرئاسي الذي نشر على الموقع الرسمي للكرملين: "نوصي حكومة مقاطعة روستوف على الدون، وبالتعاون مع هيئات السلطة التنفيذية الاتحادية المعنية، بتقديم المساعدة للمواطنين الذين نزحوا إلى المنطقة نتيجة للنزاع في جنوب شرق أوكرانيا، والعمل من أجل حل المشاكل المتعلقة بإقامتهم على أراضي روسيا".

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ومن المقرر البدء في تنفيذ قرار الرئيس بوتين بهذا الصدد اعتبارا من سبتمبر المقبل وتم تكليف محافظ روستوف على الدون فاسيلي غولوبيف بالإشراف شخصيا على تنفيذ هذه التوجيهات.

وخلال "الخط المباشر مع بوتين" مؤخرا، تحدثت عدة عائلات قدمت إلى مقاطعة روستوف على الدون من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد في دونباس، عن المشاكل التي ترافق الحصول على الإقامة أو الجنسية الروسية رغم توفر الشروط اللازمة لذلك في بعض الحالات.

وفي وقت سابق، قال محافظ مقاطعة روستوف على الدون، إن منطقته تخطط في القريب العاجل لصياغة مبادرة لتبسيط الحصول على الجنسية الروسية للوافدين من دونباس وعرض ذلك على السلطات الاتحادية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين