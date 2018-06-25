بوتين يفي بوعده لمواطنة أوكرانية أصيبت في سوريا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، مرسوما بمنح الجنسية الروسية للمواطنة الأوكرانية إيرينا بركة التي أصيبت بجروح خلال معركة تحرير حلب عام 2016.

جاء هذا المرسوم تلبية لطلب توجهت به المرأة خلال الخط المباشر مع الرئيس الروسي مطلع الشهر الحالي، متحدثة من داخل المشفى التابع للأكاديمية الطبية العسكرية في مدينة بطرسبورغ، حيث تلقت العلاج بعد إصابتها بشظايا قنابل في يونيو 2016، في حلب التي كانت تعيش مع زوجها السوري وأبنائهما الثلاثة، وساعدت الخبراء العسكريين الروس هناك في الترجمة.

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وحدثت بركة الرئيس الروسي عن الصعوبات التي تواجهها كمواطنة أوكرانية في الحصول على أطراف صناعية لازمة، ودعوة أفراد أسرتها للالتحاق بها في موسكو، وطلبت من بوتين المساعدة في الحصول على الجنسية الروسية، وهو ما وعدها الرئيس به.

RT

المصدر: وكالات