انهيار حاوية شاحنة تحت ثقل المشاهدين في بطرسبورغ
Sputnik
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تجمع عدد كبير من المشاهدين لمتابعة أحداث عيد "الأشرعة القرمزية" وحاول بعضهم اختيار المكان المناسب لمشاهدة الأحداث بشكل أفضل.
وصعد عشرات الشبان إلى سطح إحدى الشاحنات المتوقفة في محاذاة الفعالية، لكن كثرة عددهم على سطحها حطمت هيكل حاويتها التي انهارت تحت ثقل الحشود.
ويبدو في الفيديو أن الحادث مر بسلام ولم يصب أحد فيه بأذى.
المصدر: لينتا رو
ادوارد سافين
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