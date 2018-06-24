"الأشرعة القرمزية " في بطرسبورغ تجمع عشرات آلاف الناجحين في الثانوية العامة

شارك أكثر من 45 ألف متخرج من المدارس، من عشرات الكيانات الروسية و6 دول أجنبية في عيد "الأشرعة القرمزية " في بطرسبورغ شمال غربي روسيا.

شهدت بطرسبورغ، فعاليات "الأشرعة القرمزية " في الليلة الماضية، ففي العاشرة ليلا وبعد الافتتاح الرسمي، بدأ برنامج العرض الموسيقي وشاركت فيه عدة فرق موسيقية والكثير من نجوم الغناء الروس.

وبعد منتصف الليل، شهد حوض نهر نيفا في بطرسبورغ بعض العروض الضوئية الموسيقية الجميلة التي وصلت إلى ذروتها بظهور السفينة الشراعية السويدية تري كرونور مع أشرعتها الحمراء القرمزية.

وذكرت القناة الخامسة التلفزيونية الروسية، أن المشجعين الأجانب الموجودين في بطرسبورغ لمشاهدة مباريات مونديال روسيا، شاركوا في فعاليات العيد.

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وفي هذا العام، يحتفل "الأشرعة القرمزية" بالذكرى السنوية الخمسين وخلال هذه الفترة أصبح العيد رمزا حقيقيا لعاصمة روسيا الشمالية واكتسب شهرة عالمية.

وجرت العادة، أن يحتفل المتخرجون من المدارس مع ذويهم على نطاق واسع في يونيو، وفي بطرسبورغ يتحول هذا الحدث سنويا إلى عيد على مستوى المدينة تحت اسم "الأشرعة القرمزية".

المصدر: القناة التلفزيونية الخامسة

ادوارد سافين





