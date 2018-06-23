 بوتين للتلاميذ: لا تجعلوا "اللايكات" همكم الأول

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين اليوم التلاميذ المتخرجين من المدارس الروسية، بمناسبة اجتيازهم الامتحانات وإنهائهم تعليمهم الثانوي، وحثهم على مواصلة تحصيلهم متمنيا لهم النجاح والتقدم.

وشجع الرئيس بوتين التلاميذ على العمل ومواصلة تطوير معارفهم بما يخدم تحقيق مستقبل أفضل لهم وللبلاد، والحد من التركيز على نيل "اللايكات" في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذا اليوم سيبقى بالنسبة إليهم، أحد أبرز وأهم الأيام الطيبة والمؤثرة التي لن ينسوها ما عاشوا، لما فيها من فرحة لإنهائهم التعليم المدرسي ووداع مرحلة الطفولة التي سيفارقونها وينتقلون بعدها إلى مرحلة جديدة من الحياة.

وحث بوتين التلامذة على تبنيهم في حياتهم أهدافا ذات معنى، وقابلة للتحقيق معربا عن ثقته بأنهم أصبحوا قادرين على تحقيق أحلامهم الجريئة وتذليل أعلى القمم.

وذكّر الرئيس بوتين التلامذة في الختام بأنهم يتعلمون بسرعة استخدام التقنيات الجديدة، وصار في حوزتهم الكثير من المعارف.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين