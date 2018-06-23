 
مباشر

الأطباء العسكريون الروس يعودون من سوريا

أخبار روسيا

الأطباء العسكريون الروس يعودون من سوريا
RT youtube.com
الأطباء العسكريينالروس يقدمون المساعدة للمدنيين السوريين - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kex3

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة الأخصائيين العسكريين التابعين للقسم الطبي في وحدة الخاصة للمظليين، بعد أن خدموا 3 أشهر في سوريا.

وذكرت قناة "أن تي في" الروسية، أن الأطباء في الوحدة الخاصة، قدموا خدمات علاجية للمدنيين السوريين بالإضافة إلى القيام بواجباتهم في مرافقة القوات الروسية الموجودة هناك.

وقدم الاختصاصيون الروس، العلاج لأكثر من ألفي شخص من بينهم أكثر من 300 طفل، وأجروا أكثر من 130 عملية جراحية.

إقرأ المزيد
أطباء عسكريون روس يساعدون سكان شرق حلب

وتعتزم الحكومة الروسية ووزارة الدفاع تكريم الأطباء على الجهود التي بذلوها أثناء أدائهم الواجب.

وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن 11 طائرة عادت إلى قواعد تمركزها الدائمة في روسيا.

وأشارت الوزارة أن الطائرات الحربية الروسية، عادت محلقة، فيما جرى شحن المروحيات بالناقلات التابعة للجيش الروسي.

وأكد بيان الدفاع الروسية، أن العاملين في القسم الفني، والملحقين بمركز المصالحة في حميميم عادوا أيضا إلى الوطن.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. دبابة مجنزرة تسحق سيارة بحادث سير